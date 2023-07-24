Adana Amatör Süper Lig ekiplerinden Cihangirspor'da yeni yönetim belli oldu. Cihangirspor'un yeni yönetimi kolları sıvayarak yeni sezonda başarılı olmayı hedefledi.

Adana Amatör Süper Lig ekiplerinden Cihangirspor'da yönetim geçtiğimiz günlerde belli oldu. Başkan Cihangir Korkmaz, güven tazeledi.

Yeni sezonda şampiyonluğu hedeflediklerini anlatan Cihangir Korkmaz, destek beklediklerini de söyledi. Korkmaz, "Üst üste güzel galibiyetler ve başarılar elde ettik. Deprem nedeniyle araya zaman girdi ancak bu sezon yine kolları sıvayarak işe başlayacağız. En iyi şekilde hazırlanıp şampiyon olmak için çalışacağız" dedi.

Cihangirspor'un yeni yönetimi ise şu kişilerden oluştu:

"Başkan Cihangir Korkmaz. İkinci Başkan Rıdvan Zengin. Başkan yardımcıları Emrah Düzyol ile Levent Ünal. Asbaşkan Osman Baloğlu. Sportif Direktör Ali Gündüz. Genel Kaptan Ali Hiçyılmaz. Asbaşkan Federasyon Sorumlusu İsmail Avcı. Asbaşkan Futbol Şube Sorumlusu Ali Daşkın. Asbaşkan Muhase-be Sorumlusu Bedirhan Durak. Asbaşkan Organizasyon Sorumlusu Necdet Kuru. Asbaşkan Basın Sözcüsü Eyyüp Şen ile Halil İbrahim Harmancı. Asbaşkan Reklam Sorumlusu Ümit Macar. Asbaşkan Halkla İlişkiler Sorumlusu Nurettin Dağtekin. Asbaşkan Kurum Sorumlusu Yunus Yumlugöz. Asbaşkan Proje ve Tesis Sorumlusu Murat Ermen. Asbaşkan Sağlık Sorumlusu Samet Serçe."

Ayrıca Cihangirspor'da teknik direktörlüğe de Savaş Bahadır getirildi. - ADANA

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