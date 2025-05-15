Cihan Yazıcı: 'Yusuf'un Başarısı Gençler İçin İlhham Kaynağı'

Futbol dünyasında son dönemde önemli gelişmelerle adından söz ettiren menajer Cihan Yazıcı, hem Olympiakos'ta şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı'nın hem de Gaziantep FK ile profesyonel sözleşme imzalayan Furkan Yazıcı'nın ağabeyi olarak dikkatleri üzerine çekti. Başarılarıyla gurur duyduğunu belirten Cihan Yazıcı, hedeflerinin daha da büyük olduğunu vurguladı.

"Yusuf'un Avrupa'da yakaladığı başarı bir dönüm noktası"

Yıldız futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Olympiakos formasıyla Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşamasının gurur verici olduğunu ifade eden Cihan Yazıcı, "Yusuf'un bugüne kadar ülkemizde Trabzonspor ve Avrupa'da sergilediği performans, ülkemizi gururlandırdığı gibi genç oyunculara da ilham veriyor. Onun disiplinli çalışması, profesyonelliği ve karakteri her zaman örnek oldu" dedi.

"Furkan için uzun vadeli bir kariyer planımız var"

Henüz yolun başında olan Furkan Yazıcı'nın da Gaziantep FK ile profesyonel sözleşme imzalayarak önemli bir adım attığını söyleyen Yazıcı, "Furkan'ın yeteneklerine ve gelişimine çok inanıyorum. Onun için uzun vadeli, adım adım ilerleyen bir kariyer planı oluşturduk. Doğru zamanda, doğru adımlar atarak ilerlemesini sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"Sadece bir menajer değil, aynı zamanda bir ağabey olarak sorumluluk hissediyorum"

Hem menajerlik hem de ağabeylik görevini taşımanın ayrı bir hassasiyet gerektirdiğini vurgulayan Cihan Yazıcı, "Onların sadece futbol değil, hayat yolculuklarında da yanlarında olmak benim için büyük bir sorumluluk. Bu bir aile başarısı ve biz daha yeni başlıyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON