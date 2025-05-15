Cide'de Gençlik Haftası Etkinlikleri: Doğa Yürüyüşü ve Spor Aktiviteleri
Kastamonu'nun Cide ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşü ve ardından gerçekleştirilen sportif aktiviteler, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde doğa yürüyüşü düzenlendi.
Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen doğa yürüyüşü, Cide Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Yürüyüşün ardından çeşitli sportif etkinlikler düzenlendi. Katılımcılar voleybol, halat çekme ve geleneksel oyunlar gibi aktivitelerle keyifli anlar yaşadı.
Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Spor