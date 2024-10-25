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Cide'de Cumhuriyet Koşusu Heyecanı

Cide'de Cumhuriyet Koşusu Heyecanı
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen 'Cumhuriyet Koşusu'nda erkeklerde Berkay Yılmaz birinci, kadınlarda ise Ela Aygün birinci oldu.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi.

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen koşu kapsamında katılımcılar birinci olmak için mücadele etti.

Erkeklerde Berkay Yılmaz birinci, Ali Güven Okcu ikinci, Arda Kırlangıç üçüncü olurken, kadınlarda Ela Aygün birinci, Gülistan Karakaya ikinci, Melike Çelik üçüncü oldu.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Spor

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