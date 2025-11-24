Cide Belediyespor, Abana GB'yi 3-0 Yenerek 2. Sıraya Yükseldi
Kastamonu 1. Amatör Futbol Ligi'nde Cide Belediyespor, Abana GB'yi 3-0 yenerek ligdeki 2. sıraya yükseldi. Maç, Cide İlçe Stadı'nda gerçekleşti.
Kastamonu 1. Amatör Futbol Ligi'nde Abana GB ile karşı karşıya gelen Cide Belediyespor, rakibini 3-0 yendi.
Cide İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Cide Belediyespor ile Abana GB karşı karşıya geldi.
Maçı, 3-0 ev sahibi takım kazandı.
Cide Belediyespor bu galibiyetle ligde 2. sıraya yükseldi.
Kaynak: AA / Hasan Ali Akmaz - Spor