Cide Belediyespor, Abana GB'yi 3-0 Yenerek 2. Sıraya Yükseldi

Güncelleme:
Kastamonu 1. Amatör Futbol Ligi'nde Cide Belediyespor, Abana GB'yi 3-0 yenerek ligdeki 2. sıraya yükseldi. Maç, Cide İlçe Stadı'nda gerçekleşti.

Kastamonu 1. Amatör Futbol Ligi'nde Abana GB ile karşı karşıya gelen Cide Belediyespor, rakibini 3-0 yendi.

Cide İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Cide Belediyespor ile Abana GB karşı karşıya geldi.

Maçı, 3-0 ev sahibi takım kazandı.

Cide Belediyespor bu galibiyetle ligde 2. sıraya yükseldi.

Kaynak: AA / Hasan Ali Akmaz - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
