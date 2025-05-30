Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri

Kocaeli'de bir otelde dünyaevine giren Kerem Aktürkoğlu, mikrofonu eline alıp konuşma yaptığı sırada heyecanını gizleyemedi.

A Milli Takım ve Benfica'nın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Ceren Azak ile aralık ayında nişanlanmıştı. Aktürkoğlu, Sakarya'da bir otelde evlendi. Yıldız oyuncunun düğün davetine Milli Takım'dan yakın arkadaşları ve Fatih Terim de katıldı.

"BİRAZ HEYECANLIYIM, ÇOK MUTLUYUM"

Aktürkoğlu, mikrofonu eline alıp bir de konuşma yaptı. Heyecanını gizleyemeyen başarılı oyuncu, yaptığı konuşmada, "Ben aslında insanların önünde futbol oynamaya çok alışığım. Böyle durumlar biraz heyecan verici oluyor, o yüzden biraz heyecanlıyım ama tabii ki çok mutluyum. İnşallah değerli, sevgili eşimle mutlu, huzurlu nice yıllarımız olur" dedi.

CEREN AZAK KİMDİR?

1997 doğumlu Ceren Azak, İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi mezunu. Özel bir anaokulunda eğitim koordinatörü olarak görev yapan Azak, çocukların psiko-motor gelişimini destekleyen projeleriyle tanınıyor. Çift, 2022'de bir sosyal sorumluluk etkinliğinde tanışmış, Aralık 2024'te aile arasında yapılan nişanla evlilik yolunda ilk adımı atmıştı