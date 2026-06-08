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Danimarkalı futbolcu Eriksen'in sağlık durumu iyiye gidiyor

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Danimarka'nın Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçında rahatsızlanan Christian Eriksen'in sağlık durumunun iyiye gittiği, takım doktoru tarafından açıklandı. Eriksen'in yakında taburcu edilmesi bekleniyor.

Danimarka'nın Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçında rahatsızlık geçiren Christian Eriksen'in sağlık durumu iyiye gidiyor.

Danimarka Milli Takımı Doktoru Morten Boesen yaptığı açıklamada "Christian ile bu sabah konuştum ve durumu iyi. Ailesiyle birlikte ve morali yerinde. Yakında taburcu edilip evine gidebileceği tahmin ediliyor. Oyunculara ve personele iyi bakıyoruz, onlarla sürekli iletişim halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Alman ekibi Wolfsburg'da forma giyen 34 yaşındaki Eriksen'in maçın 65. dakikasında göğsünü tutarak yere yığılması üzerine karşılaşma yarıda kaldı. Eriksen'in ilk 11'de başladığı mücadelede Danimarka'nın 2-1 üstünlüğü bulunuyordu.

Eriksen, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Finlandiya ile oynadıkları maçta yere yığılmış ve sahada 13 dakika boyunca acil müdahale görmüştü. Kalp krizi geçirdiği tespit edildikten sonra kalp masajı yapılmış ve defibrilatör (şok cihazı) kullanılmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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