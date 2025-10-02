Christ Inao Oulai: 'Fenerbahçe maçı hakem kararlarıyla adaletsizdi'

-TRABZONSPOR'UN yeni transferlerinden Christ Inao Oulai, " Fenerbahçe ile oynadığımız maçtaki kararlara inanamadım. Hakem açıkça rakibi korudu" dedi.

Trabzonspor Dergisi'nin 232'nci sayısında yayınlanan soru-cevap köşesinin konuğu Christ Inao Oulai oldu. Bordo-mavili oyuncu, futbola, kariyerine ve özel hayatına dair yöneltilen soruları yanıtladı. Oulai, en üzüldüğü maç olarak Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşmadaki hakem kararlarını göstererek, "Fenerbahçe ile oynadığımız maçtaki kararlara inanamadım. Hakem açıkça rakibi korudu" ifadelerini kullandı.

'ASİST YAPINCA BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM'

Sahada en çok sinirlendiği durumun takımının topa sahip olamaması ve sürekli uzun pas yapılması olduğunu söyleyen Oulai, gol atmaktan çok asist yapınca büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Oulai, "Asist yapınca büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

EN SEVDİĞİ TÜRKÇE KELİME 'NABER ABİ'

Hayatının film, kitap konusu olsaydı adının "Christ'in Dünyasına Hoş Geldiniz" olacağını söyleyen Oulai, en sevdiği yabancı şehir, ülke olarak İtalya Milano'yu işaret etti. En sevdiği Türkçe kelime olarak "Naber abi!" dedi. Çocukken hayran olduğu futbolcu Yaya Toure iken şu anda PSG'de oynayan Vitinha'ya hayran olduğunu söyleyen Oulai, en çalışkan futbolcu olarak Cristiano Ronaldo'yu, en yetenekli oyuncu olarak Neymar'ı gösterdi. "Messi mi Ronaldo mu?" sorusuna ise Ronaldo yanıtını verdi.