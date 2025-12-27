Cherki, Manchester City'i ipten aldı! Maç fazlasıyla liderler

İngiltere Premier Lig 18. hafta maçında Nottingham Forest ile Manchester City karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadeleyi Manchester City, 2-1 kazandı.

CHERKI'DEN 1 GOL, 1 ASİST

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Rayan Cherki'nin asistinde Tijjani Reijnders ve 83. dakikada Rayan Cherki kaydetti. Nottingham Forest'in tek golünü 54. dakikada Omari Hutchinson attı.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Bu sonuçla birlikte puanını 40'a yükselten Manchester City, maç fazlasıyla Arsenal'i geçerek lider oldu. Nottingham Forest ise 18 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Manchester City, Sunderland'e konuk olacak. Nottingham ise Everton'u ağırlayacak.