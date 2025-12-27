Haberler

Cherki, Manchester City'i ipten aldı! Maç fazlasıyla liderler

Cherki, Manchester City'i ipten aldı! Maç fazlasıyla liderler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Premier Lig'in 18. haftasında Nottingham Forest'a konuk olan Manchester City, sahadan 2-1 galip ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe oturdu. City forması giyen Rayan Cherki, mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

İngiltere Premier Lig 18. hafta maçında Nottingham Forest ile Manchester City karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadeleyi Manchester City, 2-1 kazandı.

CHERKI'DEN 1 GOL, 1 ASİST

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Rayan Cherki'nin asistinde Tijjani Reijnders ve 83. dakikada Rayan Cherki kaydetti. Nottingham Forest'in tek golünü 54. dakikada Omari Hutchinson attı.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Bu sonuçla birlikte puanını 40'a yükselten Manchester City, maç fazlasıyla Arsenal'i geçerek lider oldu. Nottingham Forest ise 18 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Manchester City, Sunderland'e konuk olacak. Nottingham ise Everton'u ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 1'i ağır 9 yaralı

İstanbul'da işçi servisi şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakeme küfür eden Marcao'ya tarihi ceza

Hakeme küfür eden eski Galatasaraylı'ya tarihi ceza
-5 derecede kritik 3 puan! Sivasspor galibiyeti hatırladı

-5 derecede inanılmaz mücadele! Goller son anlarda geldi
Cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Sümeyye'nin son görüntüleri ortaya çıktı

Cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Son görüntüsü ortaya çıktı
60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
Hakeme küfür eden Marcao'ya tarihi ceza

Hakeme küfür eden eski Galatasaraylı'ya tarihi ceza
Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme

Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme
Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok

Kent merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım durdu