Chelsea, UEFA Konferans Ligi Finali Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
İngiliz ekibi Chelsea, UEFA Konferans Ligi finalinde İspanyol temsilcisi Real Betis ile karşılaşmadan önce Polonya'nın Wroclaw kentinde antrenman yaptı. Teknik direktör Enzo Maresca'nın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların neşeli halleri dikkat çekti. Antrenman sonunda çocuklara imza dağıtıldı.
UEFA Konferans Ligi finalinde yarın İspanyol temsilcisi Real Betis ile karşılaşacak İngiliz ekibi Chelsea, hazırlıklarını tamamladı.
Polonya'nın Wroclaw kentinde bulunan Wroclaw Stadı'nda, teknik direktör Enzo Maresca yönetimindeki antrenmanda oyuncuların şakalaşmaları dikkati çekti.
Antrenmana çeşitli oyunlarla başlayan futbolcular, 5'e 2 top kapma idmanı yaptı. İngiliz ekibi, antrenmanı kısa tuttu ve çalışmayı izlemeye gelen özel çocuklara imza dağıttı.
Çocukların formalarını, futbol toplarını, tişörtlerini, defterlerini imzalayan ve onlarla fotoğraf çektiren oyuncuların bazıları, antrenman tişörtlerini çocuklara hediye etti.
Real Betis ile Chelsea'nin karşılaşacağı UEFA Konferans Ligi finali, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.