Chelsea, teknik direktörlük görevine Mauricio Pochettino'yu getirdi

Chelsea, teknik direktör Mauricio Pochettino ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Premier Lig'de son olarak Chelsea'nin ezeli rakibi Tottenham Hotspur'u çalıştıran Arjantinli hoca, takımı Şampiyonlar Ligi'nde final oynatma başarısı göstermişti.

Premier Lig'i 12. sırada tamamlayan Chelsea'de Frank Lampard'ın geçici hocalık görevinden ayrılmasının ardından koltuk yeni sahibini buldu.

POCHETTINO, CHELSEA İLE 2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Chelsea, teknik direktör Mauricio Pochettino ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Premier Lig'de son olarak Tottenham Hotspur'u çalıştıran Arjantinli hoca, 1 Temmuz 2023'te görevine resmen başlayacak.

PSG İLE KUPA KALDIRDI

51 yaşındaki teknik direktör, Premier Lig'in yanı sıra İspanya ve Fransa'da da çalıştı. Son olarak Paris Saint-Germain'i çalıştıran deneyimli hoca, Fransız devi ile Ligue 1 ve Fransa Kupası'nı kazandı.