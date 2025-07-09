Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası Finaline Yükseldi
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Chelsea, Fluminense'yi 2-0 yenerek finale çıktı. Joao Pedro'nun 18. dakikada attığı golle öne geçen Chelsea, 56. dakikada yeniden sahneye çıkarak skoru 2-0'a taşıdı. Chelsea, finalde Paris Saint-Germain-Real Madrid maçının galibiyle karşılaşacak.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Chelsea, Fluminense'yi 2-0 yenerek finale çıktı.
New York'un MetLife Stadı'nda oynanan karşılaşmada Chelsea, Joao Pedro'nun 18. dakikadaki golüyle öne geçti.
Brezilyalı yıldız, 56. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi ve İngiliz temsilcisinin finale yükselmesinde başrolü oynadı.
Chelsea, bugün oynanacak Paris Saint-Germain- Real Madrid maçının galibiyle finalde karşılaşacak.
Final maçına, 13 Temmuz Pazar günü New York'taki MetLife Stadı ev sahipliği yapılacak.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor