Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası Finaline Yükseldi

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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Chelsea, Fluminense'yi 2-0 yenerek finale çıktı. Joao Pedro'nun 18. dakikada attığı golle öne geçen Chelsea, 56. dakikada yeniden sahneye çıkarak skoru 2-0'a taşıdı. Chelsea, finalde Paris Saint-Germain-Real Madrid maçının galibiyle karşılaşacak.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Chelsea, Fluminense'yi 2-0 yenerek finale çıktı.

New York'un MetLife Stadı'nda oynanan karşılaşmada Chelsea, Joao Pedro'nun 18. dakikadaki golüyle öne geçti.

Brezilyalı yıldız, 56. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi ve İngiliz temsilcisinin finale yükselmesinde başrolü oynadı.

Chelsea, bugün oynanacak Paris Saint-Germain- Real Madrid maçının galibiyle finalde karşılaşacak.

Final maçına, 13 Temmuz Pazar günü New York'taki MetLife Stadı ev sahipliği yapılacak.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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