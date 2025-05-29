Chelsea, Konferans Ligi Şampiyonu

Chelsea, Konferans Ligi Şampiyonu
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Chelsea, Real Betis'i 4-1 mağlup ederek UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon oldu. Maçta Chelsea'nin golleri Enzo, Jackson, Sancho ve Caicedo'dan geldi.

AVRUPA'nın kulüpler düzeyinde 3 numaralı kupası Konferans Ligi'nde şampiyon Real Betis'i 4-1 mağlup eden Chelsea oldu.

Cole Palmer liderliğindeki Chelsea ve İspanyol temsilcisi Real Betis'i karşı karşıya getiren maçın ilk golü 9'uncu dakikada Ezzalzouli 'nin ayağından Real Betis'ten geldi ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

65'inci dakikada Enzo'nun kafa vuruşu skoru 1-1'e getirdi.

70'inci dakikada bu kez Jackson kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Chelsea 2-1 öne geçti.

83'üncü dakikada ise Sancho güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek takımı Chelsea'yi iki farklı skora taşıdı.

Chelsea, 90+1'inci dakikada Moises Caicedo ile skoru 4-1'e getirdi ve UEFA Konferans Ligi kupasında şampiyonluk ipini göğüsledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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