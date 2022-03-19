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Chelsea, Federasyon Kupası'nda yarı finale kaldı

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Chelsea, Federasyon Kupası'nda yarı finale kaldı

İngiltere Federasyon Kupası'nda Chelsea, Middlesbrough'yu 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

İngiltere Federasyon Kupası'nda Chelsea, Middlesbrough'yu 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Riverside Stadı'nda oynanan çeyrek final maçında Championship ekibi Middlesbrough'ya konuk olan Chelsea, 15. dakikada Romelu Lukaku ve 31. dakikada Hakim Ziyech'in golleriyle kazanarak tur atladı.

Kupada yarın oynanacak Crystal Palace-Everton, Southampton-Manchester City ve Nottingham Forest-Liverpool maçlarının ardından diğer yarı finalistler belli olacak.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Middlesbrough, England, Chelsea, Spor, Haberler

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