Chelsea, Everton'ı 1-0 Mağlup Ederek 4. Sıraya Yükseldi
İngiltere 1. Futbol Ligi'nde Chelsea, evinde Everton'ı 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Galibiyet golü, Enzo Fernandez'in asistinde Nicolas Jackson'dan geldi.
İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) 34. hafta maçında Chelsea evinde Everton'ı 1-0 yendi.
Stamford Bridge'de oynan maçın 27. dakikasında Enzo Fernandez'in pasında topla ceza sahası dışından buluşan Senegalli forvet Nicolas Jackson, Mavilerin galibiyet golünü kaydetti.
Bu galibiyetle puanını 60'a yükselten Chelsea, aynı puana sahip Nottingham Forest'ın önünde averajla 4. sıraya yükseldi.
Everton ise 38 puanla 13. sırada yer alıyor.
Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor