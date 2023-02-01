Chelsea'de büyük skandal! Aynı hata 3 kez yapılınca transfer iptal oldu

Hakim Ziyech transferini tamamlamak için Chelsea'den evrakları isteyen Paris Saint-Germain, İngiliz ekibi tarafından 3 kez yanlış evrak gönderilince transferi sonlandıramadı.

Avrupa'da ara transfer döneminin son dakikalarında Paris Saint-Germain, Chelsea'den Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak için hamle yaptı. Ancak İngiliz ekibi büyük bir hataya imza attı ve transfer iptal oldu.

3 KEZ YANLIŞ EVRAK GÖNDERİLDİ

Paris Saint-Germain, transfer döneminin kapanmasına sayılı dakikalar kala Chelsea'den Hakim Ziyech'in evraklarını istedi. İngiliz ekibi, 3 kez yanlış evrak gönderince Fransız devi transferi bitiremedi.

FEDERASYON İLE ANLAŞAMADILAR

Fransız devi, tüm anlaşmaların tamamlandığını ve imzaların atıldığını, yanlış evrak nedeniyle transferin iptal olmasını istemedi. Bu neden Fransa Futbol Federasyonu ile masaya oturan PSG, istediği sonucu alamadı ve transfer gerçekleşmedi