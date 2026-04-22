Chelsea'de teknik direktör Liam Rosenior dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, teknik direktör Liam Rosenior'ın görevine son verdi. Rosenior, kulüpte yaklaşık 3 ay görev yaptı ve Chelsea, Premier Lig'de son 5 maçını kaybederek 7. sırada bulundu.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de teknik direktör Liam Rosenior'ın görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki İngiliz teknik adam Rosenior ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Daha önce Derby County, Hull City ve Strasbourg'u çalıştıran Rosenior, Chelsea'de yaklaşık 3 ay görev yapabildi.

Premier Lig'de son 5 maçını kaybeden Chelsea, 34 hafta sonunda 48 puanla 7. sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
