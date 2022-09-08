Chelsea'de Graham Potter dönemi Spor Haberleri İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktörlük görevine Graham Potter'ı getirdi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktörlük görevine Graham Potter'ı getirdi. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Brighton'ı çalıştıran 47 yaşındaki İngiliz teknik adamla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Yaz transfer döneminde 280 milyon avro harcayan Chelsea, ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından Alman çalıştırıcı Thomas Tuchel ile yollarını ayırmıştı. Teknik direktörlük kariyerinde Ostersund ve Swansea City'nin ardından 2019 yılında Brighton'ın başına geçen Potter, 135 maçta 42 galibiyet, 47 mağlubiyet elde etti. Spor Kaynak: AA / Yunus Kaymaz Chelsea Spor Haberler

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