Charlotte Hornets'tan, Utah Jazz'a 55 sayı fark

NBA'de Charlotte Hornets, deplasmanda oynadığı Utah Jazz'ı 150-95'lik skorla yendi.

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşmayla devam etti. Charlotte Hornets, Delta Center'da karşılaştığı Utah Jazz'ı 150-95'lik skorla mağlup etti. Ligdeki 14. galibiyetini elde eden Charlotte'da Tre Mann 20 sayı, Brandon Miller 18 sayı ve LaMelo Ball da 17 sayıyla katkı verdi. Bu sezonki 25. yenilgisini alan Utah'ta ise Brice Sensabaugh 25 sayı ve Isaiah Collier da 17 sayıyla müsabakayı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Cleveland Cavaliers: 146 - Minnesota Timberwolves: 134

Indiana Pacers: 123 - Miami Heat: 99

Detroit Pistons: 92 - Los Angeles Clippers: 98

Boston Celtics: 95 - San Antonio Spurs: 100

Chicago Bulls: 125 - Dallas Mavericks: 107

Utah Jazz: 95 - Charlotte Hornets: 150 - İSTANBUL