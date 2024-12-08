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Chamberlain'in Fenerbahçe'ye attığı gol tarihe geçti

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Alex Oxlade-Chamberlain'in Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü tarihe geçti. İngiliz yıldız, 13 yıl sonra sarı-lacivertlilere iç sahada ceza sahası dışından gol atan ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu. Bunu başaran bundan önceki isim Simao Sabrosa'ydı. 27 Ekim 2011'deki derbi 2-2 berabere bitmişti.

Giovanni van Bronckhorst döneminde Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Alex Oxlade-Chamberlain, Hollandalı teknik adamla yolların ayrılıp takımın Serdar Topraktepe'ye emanet edilmesinin ardından adeta yeniden doğdu. Fenerbahçe derbisinde attığı golle siyah-beyazlıları zafere taşıyan İngiliz yıldız, 13 yıl sonra da bir ilke imza atmış oldu.

OYUNA GİRDİKTEN 3 DAKİKA SONRA GOL ATTI

İngiliz orta saha oyuncusu, bu sezon ilk kez geçen hafta oynanan Hatayspor maçının son 12 dakikasında görev almış ve siyah beyazlı takımın hücumdaki etkisini artırmıştı. Dün akşam oynanan Fenerbahçe maçında ise 70. dakikada Salih Uçan'ın yerine oyuna giren Chamberlain, 3 dakika sonra attığı golle Beşiktaş'a derbi zaferini getiren isim oldu.

13 YIL SONRA BİR İLK

Bu arada Alex Oxlade Chamberlain, 13 yıl sonra Fenerbahçe'ye iç sahada ceza sahası dışından gol atan ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu. Siyah beyazlı takımda, kendi sahasında Fenerbahçe'ye karşı ceza sahası dışından fileleri havalandıran bundan önceki isim Simao Sabrosa'ydı. 27 Ekim 2011'de oynanan müsabaka 2-2 berabere sona ermişti.

Chamberlain'in Fenerbahçe'ye attığı gol tarihe geçti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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