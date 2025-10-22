CFR Cluj, Teknik Direktörlük İçin Mehmet Topal ile Görüşmeye Geçti

ROMANYA basınında yer alan haberlere göre CFR Cluj teknik direktörlük için gündemine Mehmet Topal'ı aldı. Andrea Mandorlini'nin görevine son veren CFR Cluj, Dan Petrescu ile anlaşamadı. Bunun üzerine Mehmet Topal'a teklif iletildi ve Türk teknik adamın şartları soruldu. Romanya liginde daha önce Petrolul Ploiesti 'yi çalıştırarak başarılı bir performans sergileyen Mehmet Topal ile yapılan görüşmenin sonucu bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor