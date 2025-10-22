CFR Cluj, Teknik Direktörlük İçin Mehmet Topal ile Görüşmeye Geçti
Romanya'nın CFR Cluj takımı, teknik direktör Andrea Mandorlini'nin görevine son vermesinin ardından Türk teknik adam Mehmet Topal ile görüşmelere başladı. Daha önce Petrolul Ploiesti'yi çalıştıran Topal'ın takıma katılıp katılmayacağı konusunda henüz karar verilmedi.
ROMANYA basınında yer alan haberlere göre CFR Cluj teknik direktörlük için gündemine Mehmet Topal'ı aldı. Andrea Mandorlini'nin görevine son veren CFR Cluj, Dan Petrescu ile anlaşamadı. Bunun üzerine Mehmet Topal'a teklif iletildi ve Türk teknik adamın şartları soruldu. Romanya liginde daha önce Petrolul Ploiesti 'yi çalıştırarak başarılı bir performans sergileyen Mehmet Topal ile yapılan görüşmenin sonucu bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor