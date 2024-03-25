Cezayir'deki amatör maçta karnına tekme alan 17 yaşındaki futbolcu Wassim Jazzar, sahada hayatını kaybetti

Cezayir'de gerçekleşen bir amatör futbol maçında, 17 yaşındaki futbolcu Wassim Jazzar, trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Maç sırasında rakip bir defans oyuncusuyla girdiği mücadelede karnına aldığı darbe sonucunda acı içinde yere yığıldı. O an sahada yaşanan panik ve endişe, tüm oyuncuları derinden etkiledi.

Ancak, olay yerinde ne bir ambulans ne de bir doktor bulunması, Wassim'in hayatını kurtarma çabalarını sekteye uğrattı. Olay yerinden düzenli bir araçla hastaneye götürülmesi gerekti. Bu durum, acil sağlık hizmetlerinin eksikliğinin vurgulanması açısından büyük bir üzüntü kaynağı oldu.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Wassim kurtarılamadı. Hastane yetkilileri, genç futbolcunun maç sırasında aldığı darbenin hayatını kaybetmesine neden olduğunu doğruladı. Bu acı verici olay, sporun ne kadar acımasız olabileceğini bir kez daha gösterdi ve acil sağlık hizmetlerinin önemini bir kez daha hatırlattı.