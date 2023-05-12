Cezası onandı! Trabzonspor'un yıldızı, Fenerbahçe maçında yok

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi bir kötü haberde 29 yaşındaki futbolcu Bakasetas'tan geldi.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Kurul, Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 2 maç ceza alan Anastasios Bakasetas'ın cezasını onadı. 29 yaşındaki yıldız futbolcu, Fenerbahçe maçında takımını yalnız bırakacak.

İşte yapılan açıklama;

"Trabzonspor Spor A.Ş.'nin futbolcusu Anastasios Bakasetas ile ilgili PFDK'nın 04.05.2023 tarih ve E.2022-2023/907- K.2022-2023/1152 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 12.05.2023 Cuma günü saat 14:45'de icra edilen duruşmada futbolcu Anastasios Bakasetas, Trabzon Spor A.Ş. vekilleri Av. Duygu Yaşar ve Av. Celal Çobanoğlu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Trabzonspor Spor A.Ş.'nin futbolcusu Anastasios Bakasetas'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile, karar verilmiştir."