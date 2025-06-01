Cevdet Ege Mutlu, Avrupa Şampiyonası'nda Yedinci Oldu

Cevdet Ege Mutlu, Avrupa Şampiyonası'nda Yedinci Oldu
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Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda erkekler tek çifte kategorisinde B finalini birinci tamamlayarak genel sıralamada 7. oldu.

Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, Bulgaristan'ın Filibe şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yedinci oldu.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre Cevdet Ege, erkekler tek çifte (MX1) kategorisinde 6.47.72'lik derecesiyle B finalini 1. tamamlarken genel sıralamada ise 7. basamakta yer aldı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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