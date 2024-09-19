Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Finalistler Belli Oldu
TOFAŞ'ın ev sahipliğinde düzenlenen 24. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda, Mersin Spor ve TOFAŞ finale yükseldi. Mersin, Bursaspor'u 97-93, TOFAŞ ise Darüşşafaka Lassa'yı 107-92 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın ev sahipliğinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda ilk maçlar yapıldı.
TOFAŞ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın açılış maçında Bursaspor Basketbol ile Mersin Spor karşılaştı. Müsabakayı 97-93 kazanan Mersin ekibi adını finale yazdırdı.
Günün diğer maçında Darüşşafaka Lassa'yı 107- 92 yenen TOFAŞ finale çıktı.
Turnuvada Mersin Spor ile TOFAŞ, 21 Eylül Cumartesi günü finalde karşılaşacak. Aynı gün Bursaspor Basketbol ile Darüşşafaka Lassa da üçüncülük için karşı karşıya gelecek.
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