Cevad Prekazi 69 yaşında hayatını kaybetti, Galatasaray başsağlığı mesajı yayımladı

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Galatasaray, efsane futbolcularından Cevad Prekazi'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran, futboluyla ve karakteriyle hafızalarımızda iz bırakan Cevad Prekazi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Attığı unutulmaz gollerle, yaşattığı tarifsiz sevinçlerle bir nesli Galatasaraylı yapan Prekazi'nin adı, sarı-kırmızı atan kalplerde daima yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Hayatı ve futbolculuk kariyeri

Cevad Prekazi, 18 Ağustos 1957'de Kosova'nın Mitroviça kentinde dünyaya geldi.

Futbolculuk kariyerine Partizan'da başlayan Prekazi, 1976-1983 yıllarında bu takımda forma giydi.

1984 yılında Hajduk Split'te görev yapan Cevad Prekazi, kısa bir ABD serüveninin ardından 1985'te Galatasaray'a transfer oldu.

Prekazi, 6 sene formasını giydiği ve 40 kez fileleri havalandırdığı sarı-kırmızılı takımda 2 lig şampiyonluğu yaşadı.

Cevad Prekazi, 15 Mart 1989'da Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final maçında Monaco'ya yaklaşık 40 metreden attığı golle tarihe geçti.

Galatasaray'ın en önemli oyuncularından biri olan Prekazi, müthiş sol ayağı, frikik golleri ve asistleriyle hafızalara kazındı.

Türkiye'de Galatasaray'ın yanı sıra Altay ve Bakırköyspor'da da oynayan Cevad Prekazi, 8 Kasım Pazar günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 69 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak: AA