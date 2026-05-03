CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank, kupasını aldı

Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan VakıfBank, kupasını aldı.

Sarı-siyahlı ekip, Avrupa kadın voleybolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunun finalinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaştı.

Müsabakayı 3-1 kazanan VakıfBank, tarihinde 7. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı finalin ardından kupa töreni düzenlendi.

Törende, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Roko Sikiric, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Arslan ve Dörtlü Final'de mücadele eden takımlar hazır bulundu.

Organizasyonu kadınlarda şampiyon tamamlayan VakıfBank'a madalyalarını Bakan Osman Aşkın Bak verdi.

Sarı-siyahlılar, kupayı ise CEV Başkanı Sikiric'in elinden aldı.

İkinci Eczacıbaşı Dynavit ile üçüncü A. Carraro Imoco'ya da madalyaları törende takdim edildi.

Dörtlü Final'in MVP'si Tijana Boskovic

Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nin En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü VakıfBank'tan Tijana Boskovic kazandı.

Finalde eski takımı Eczacıbaşı Dynavit'e karşı mücadele eden Sırp smaçör, bu sezon sergilediği performansla sarı-siyahlı ekibin ligde ve Avrupa'da şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynadı.

Rüya takım

CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nin rüya takımı da belli oldu.

Rüya takımda şampiyon VakıfBank'tan Tijana Boskovic, Zehra Güneş ve Marina Markova; ikinci Eczacıbaşı Dynavit'ten kaptan Simge Aköz, Sinead Jack-Kısal ve Ebrar Karakurt ile üçüncü A. Carraro Imoco'dan Joanna Wolosz yer aldı.

Söz konusu takımın başantrenörü ise VakıfBank'ın şampiyon çalıştırıcısı Giovanni Guidetti oldu.