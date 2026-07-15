Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Voleybolda Türkiye'yi 2027 CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu.

Lüksemburg'da gerçekleştirilen kura çekimine milli libero Simge Aköz de katıldı.

Kura çekimi sonucunda kadınlarda CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank A, Fenerbahçe Medicana C, Eczacıbaşı Peron D, Galatasaray Daikin ise E grubunda mücadele edecek. Erkeklerde de Galatasaray A, Ziraat Bankkart ise B grubunda yer aldı.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi grupları şu şekilde:

A Grubu: VakıfBank, Uni Opole (Polonya), Volley Mulhouse Alsace (Fransa), elemelerden gelecek takım

B Grubu: A. Carraro Prosecco (İtalya), KS Developres (Polonya), Dresdner (Almanya), Igor Gorgonzola (İtalya)

C Grubu: Fenerbahçe Medicana, Numia Vero Volley (İtalya), Levallois Paris Saint Cloud (Fransa), Vasas Obuda (Macaristan)

D Grubu: Savino Del Bene (İtalya), Eczacıbaşı Peron, Tent Obrenovac (Sırbistan), elemelerden gelecek takım

E Grubu: PGE Budowlani (Polonya), SUHL Thüringen (Almanya), C.S.O. Voluntari 2005 (Romanya), Galatasaray Daikin

Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi grupları ise şöyle oluştu:

A Grubu: Recycling Volleys (Almanya), Galatasaray, Panathinaikos (Yunanistan), elemelerden gelecek takım

B Grubu: Sir Sicoma Manini (İtalya), Ziraat Bankkart, Montpellier (Fransa), Dinamo (Romanya)

C Grubu: Aluron CMC Warta (Polonya), SVG Lüneburg (Almanya), CEZ Karlovarsko (Çekya), Guaguas Las Palmas (İspanya)

D Grubu: Lube J.P. Myne (İtalya), PGE Projekt (Polonya), Greenyard (Belçika), Itas (İtalya)

E Grubu: Bogdanka (Polonya), Rana (İtalya), Tours (Fransa), elemelerden gelecek takım