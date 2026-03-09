Haberler

Çeşmeli satranççı Türkiye Kupası İzmir il birincisi oldu

Çeşmeli satranççı Türkiye Kupası İzmir il birincisi oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de yapılan Türkiye Kupası Satranç İzmir İl Birinciliği turnuvasında Çeşmeli CM Talat Yıldız, 180 sporcu arasından birinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

İzmir'de düzenlenen Türkiye Kupası Satranç İzmir İl Birinciliği turnuvasında, Çeşmeli satranç sporcusu CM (Usta Adayı) Talat Yıldız, 180 sporcu arasından birinci olarak önemli bir başarıya imza attı.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İzmir Satranç İl Temsilciliği katkılarıyla düzenlenen turnuva, 28 Şubat, 1, 7 ve 8 Mart 2026 tarihlerinde Halkapınar Atatürk Stadyumu Voleybol Antrenman Salonu'nda gerçekleştirildi. Turnuva, İzmir'deki satranç camiası tarafından yakından takip edildi.

Turnuvaya, Gençlik ve Spor İl/İlçe Müdürlüklerinden çıkartılan TSF lisansına sahip, 2025 – 2026 yılı vizeleri yapılmış, 2019 ve önceki yıllarda doğan T.C. vatandaşı sporcular katıldı. Eşleştirmeler 9 tur üzerinden İsviçre Sistemi ile yapıldı ve rekabet heyecanı her turda yükseldi.

Çeşme'nin genç yeteneği Talat Yıldız, turnuva boyunca gösterdiği üstün performansla birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. Bu zafer, Yıldız'ın kariyerinde önemli bir kilometre taşı olurken, Çeşme satranç camiasını da gururlandırdı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı

Trump şimdi yandı! Dünyayı sarsan saldırının görüntüsü ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı

Asıl düşmanlarını unutup kendi kadınlarına saldırdılar
İngiliz siyasetçiden gündem yaratacak iddia: İran 1000 ABD askerini öldürdü

İngiliz siyasetçiden olay Tel Aviv iddiası! Ölü sayısını bile verdi
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti

İmamoğlu'na 2 bin yıl istenen dava gergin başladı! Salon boşaltıldı
Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti

Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Dikkat çeken ifadeler var
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı

Asıl düşmanlarını unutup kendi kadınlarına saldırdılar
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil

İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular

Yeni lideri kutlarken kanlı saldırı