Çeşmeli satranççı Türkiye Kupası İzmir il birincisi oldu

İzmir'de düzenlenen Türkiye Kupası Satranç İzmir İl Birinciliği turnuvasında, Çeşmeli satranç sporcusu CM (Usta Adayı) Talat Yıldız, 180 sporcu arasından birinci olarak önemli bir başarıya imza attı.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İzmir Satranç İl Temsilciliği katkılarıyla düzenlenen turnuva, 28 Şubat, 1, 7 ve 8 Mart 2026 tarihlerinde Halkapınar Atatürk Stadyumu Voleybol Antrenman Salonu'nda gerçekleştirildi. Turnuva, İzmir'deki satranç camiası tarafından yakından takip edildi.

Turnuvaya, Gençlik ve Spor İl/İlçe Müdürlüklerinden çıkartılan TSF lisansına sahip, 2025 – 2026 yılı vizeleri yapılmış, 2019 ve önceki yıllarda doğan T.C. vatandaşı sporcular katıldı. Eşleştirmeler 9 tur üzerinden İsviçre Sistemi ile yapıldı ve rekabet heyecanı her turda yükseldi.

Çeşme'nin genç yeteneği Talat Yıldız, turnuva boyunca gösterdiği üstün performansla birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. Bu zafer, Yıldız'ın kariyerinde önemli bir kilometre taşı olurken, Çeşme satranç camiasını da gururlandırdı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı