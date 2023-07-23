Çeşme Belediyespor, Teknik Direktör Erman Kırmızı ile anlaştı ve 6 sporcuyla transfer yaptı

Çeşme Belediyespor, Teknik Direktör Erman Kırmızı ile anlaşma sağladıktan sonra 6 sporcuyla transfer anlaşması yaptı. 2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan takım, yeni sezon kadrosunu oluşturma çalışmalarına hız verdi.

Teknik Direktör Erman Kırmızı ile anlaşma sağlayan Çeşme Belediyespor, hemen ardından transfer atağına geçerek 6 sporcuyla birden anlaşma yaptı.

2022-2023 sezonunda da Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Çeşme Belediyespor, yeni sezon kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Haziran ayı sonlarında anlaşma yaptığı Teknik Direktör Ali Çalış ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Çeşme Belediyespor, geçen sezonun ikinci yarısında Aydınspor'u çalıştıran Erman Kırmızı ile anlaştı. Teknik Direktör sorununu çözmesinin ardından kadro oluşturma çalışmalarına hız veren Çeşme Belediyespor, 6 sporcu ile anlaşma sağlayarak renklerine bağladı. Kaleci Enes Gür, genç orta saha oyuncusu Batuhan Altın, orta saha oyuncusu Arif Acar, tecrübeli forvet oyuncusu Serkan Bozkurt, genç defans oyuncusu Kerem Demir ve defans oyuncusu Hasan Emiroğlu yeni sezonda siyah beyaz formayla mücadele edecek. - İZMİR