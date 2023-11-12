Çeşme Belediyespor, Kütahya ÖİKH'yı 7-0 Yendi

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, deplasmanda Kütahya ÖİKH'yı 7-0 yenerek gol şov yaptı. Maçta Aytaç Deniz, Turan Demirci, Adnan Malat, Habib Uzun, Mehmet İncebacak ve Mustafa Çalışkan gol atan isimler oldu.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, ligin 6. maçında deplasmanda karşılaştığı Kütahya ÖİKH'yı 7-0 yenerek gol şov yaptı.

Çeşme Belediyespor, maçın ilk yarısının 4. dakikasında, Aytaç Deniz'in ayağından bulduğu gol ile 1-0 öne geçti. Çeşme Belediyespor oyuncusu Turan Demirci 34. dakikada bulduğu gol ile skoru 2-0 yaptı. Maçın ilk yarısının sonucunu belirleyen gol ise 38. dakikada Adnan Malat'tan geldi.

Maçın ikinci yarısına etkili başlayan Çeşme Belediyespor, 55. dakikada Habib Uzun, 78. dakikada Mehmet İncebacak, 80. dakikada Mustafa Çalışkan ve 90. dakikada Adnan Malat'ın attığı goller ile maçı 7-0 kazanmayı başardı.

Çeşme Belediyespor, deplasman maçında elde ettiği galibiyet ile puanını 11'e çıkararak, Alaçatıspor ile aynı puanla 3. sırada yer aldı.

Çeşme Belediyespor, ligin 7. maçında, 19 Kasım Pazar günü saat 14.00'te sahasında Emirdağspor'u ağırlayacak. - İZMİR