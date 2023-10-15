Çeşme Belediyespor, Asarlık Gençlikspor'u 1-0 Yendi

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, 2023-2024 sezonunun ilk maçında, sahasında Asarlık Gençlikspor'u 1-0 yendi. Çeşme Belediyespor, güçlü bir kadro kurarak şampiyonluk iddiasıyla sezona başladı. Maçta aradığı golü bulan Çeşme Belediyespor, 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, 2023-2024 sezonunun ilk maçında, sahasında Asarlık Gençlikspor'u 1-0 yendi.

2023-2024 sezonuna güçlü bir kadro kurarak, şampiyonluk iddiası ile başlayan Çeşme Belediyespor, sezonun ilk maçında Asarlık Gençlikspor'u kendi sahasında ağırladı.

Yoğun bir kamp döneminin ardından yeni sezonun ilk maçına çıkan Çeşme Belediyespor, aradığı golü 39. dakikada Serkan Bozkurt'un ayağından buldu. Maçın ilk yarısı Çeşme Belediyespor'un 1-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısında Çeşme Belediyespor 1-0'lık üstünlüğünü korumaya çalışırken, Asarlık Gençlikspor maçın son dakikalarında Çeşme Belediyespor kalesine baskı kursa da aradığı golü bulamayınca maçın galibi Çeşme Belediyespor oldu. Sezonun ilk maçında tribünler tamamen dolarken, maç boyunca Çeşme Belediyespor taraftarları takımlarına maçın son dakikasına kadar destek verdi.

"Camiamıza armağan olsun"

Galibiyetler sonuçlanan maçın ardından bir açıklama yapan Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Kaymakçı, "İlk maçımızda, yeni kurduğumuz kadromuzla galip gelmeyi başardık. Çeşme Belediyespor camiasının birlik ve beraberliği bu sezonu hedeflerimiz doğrultusunda bitireceğimize inanıyorum. Bu ilk galibiyetimiz, bize büyük destek veren Çeşme Belediye Başkanımız Ekrem Oran'a ve camiamıza armağan olsun" dedi.

"Galip geldiğimiz için mutluyuz"

Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Erman Kırmızı da maçın ardından yaptığı açıklamada, "Ligin ilk maçları genelde zor olur. Maçın son dakikaları zor geçti. Ama bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilseydik daha farklı olabilirdi. Sonuçta galip geldiğimiz için mutluyuz" diye konuştu. - İZMİR