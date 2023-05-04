Çeşme Belediyespor'a Recep Özçelik'ten hayati dokunuş

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) yer alan Çeşme Belediyespor'da göreve gelen Teknik Sorumlu Recep Özçelik, son iki haftada yaptığı dokunuşlarla takımı ligde tutmayı başardı.

BAL'da play-out mücadelesi veren Çeşme Belediyespor, Torbalıspor'u 1-0 mağlup ederek 2023-2024 sezonunda yine BAL'da oynamaya hak kazanırken, takımın teknik sorumlusu Recep Özçelik, başarısı da dikkat çekti. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşmada rakibini Mehmet İncebacak'ın 1. dakikada attığı golle yenen Çeşme Belediyespor'da, büyük sevinç yaşandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapan ve daha önce Aydınspor, Muğlaspor, Çine Madran, Sökespor, Antalya Kemerspor ve İncirliova Belediyespor'u çalıştıran Recep Özçelik, Çeşme Belediyespordan teklif geldiğinde ligin bitimine sadece 2 hafta kaldığını ve zor bir görev üstlendiklerini söyledi. Özçelik, "Takımın statü gereği Bölgesel Amatör Lig'de devam etmesi için tek ihtimal vardı o da Aliağa'nın 3. Lig'e çıkması ve sonrasında play-out maçı oynayıp kazanmamızdı ve bu ihtimal gerçekleşti. Aliağa'nın profesyonel lige çıkması sonrası Torbalıspor'u da play-out maçında 1-0 yenerek BAL'da devam etme hakkı kazandık.

Çeşme Belediyespor deneyimli ve yetenekli oyunculardan kurulmuş bir takımdı ilk antrenman sonrası tespitimiz saha içi ve saha dışı organizasyonundaki eksiklik olmuştu. Üstüne birçok deneyimli oyuncunun bulunduğu takım Aliağa, 3. Lig'e çıkmasa küme düşmüş olacaktık, bu da oyuncuları psikolojik olarak demoralize etmişti. Bu iki eksikliği veya sorunu çözmek için çok fazla vaktimiz yoktu, ufak dokunuşlarla ve keyifli antrenmanlarla ortamı güzelleştirmeye çalıştık.

Bir kulübü değiştirmek veya yeni felsefe yerleştirmek kolay değildir, sabır ve süreç ister. Çok az zamanımız olduğu için fiziksel anlamda ve oyun felsefesi anlamında ufak değişikler yapabildik. Futbol, özellikle ülkemizde skor odaklı olduğu için yaptığımız hamleler işe yaramış gibi gözüküyor.

BAL'da devam edeceğimiz için mutluyum. Bu galibiyeti Çeşme halkına armağan ediyoruz. Kısa süre de olsa bize çalışma fırsatı veren yönetimimize, bizlerle birlikte uyumlu çalışan personelimize ve oyuncularımıza teşekkür ederiz" dedi. - İZMİR