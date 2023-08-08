Çerkezköy Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Sporcuları Başkanvekili Yılmaz'ı Ziyaret Etti

Çerkezköy Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Karate Takımı sporcusu Murat Kıroğlu ve Güreş Takımı sporcusu Beray Çoban, Çerkezköy Belediye Başkanvekili M. Şahin Yılmaz'ı ziyaret etti. Başkanvekili Yılmaz, başarılı sporcuları tebrik ederek sporculara altın hediye etti.

Çerkezköy Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Karate Takımı sporcusu Murat Kıroğlu ve Güreş Takımı sporcusu Beray Çoban, Çerkezköy Belediye Başkanvekili M. Şahin Yılmaz'ı ziyaret etti. Başkanvekili Yılmaz, başarılı sporcuları tebrik ederek sporculara altın hediye etti.

Çerkezköy Belediye Başkanvekili M. Şahin Yılmaz, Çerkezköy Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcularını ağırladı. Yılmaz, sporcuları tebrik ederek, altın takdim etti.

Murat Kıroğlu ile Sabri Kıroğlu'nun, katıldıkları Türkiye Karate Şampiyonası'nda kenti başarıyla temsil ettiklerini anımsatan Yılmaz, şunları söyledi:

"12-16 Temmuz Bursa'da düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası ve Büyükler Milli Takım Seçmelerine, kentimizi temsilen Çerkezköy Belediye Gençlik Spor Kulübü Karate sporcularımız Murat Kıroğlu ile Sabri Kıroğlu katıldı. 44 ilden 222 kulüp ve 680 sporcunun katıldığı şampiyonada Büyükler, Para-Karate ve Veteranlar kategorilerinde mücadele eden temsilcilerimizden Sabri Kıroğlu 35-45 Yaş Erkek Kata kategorisinde; Murat Kıroğlu da 45-54 Yaş Erkek Kata kategorisinde şampiyon olarak bizleri gururlandırdı."

Çerkezköy Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı sporcularından Beray Çoban'ın ise Konya'da yapılan U11-U13 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 3'üncü olduğunu hatırlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Turnuvada 36 kiloda mindere çıkan Çerkezköy Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçilerimizden Beray Çoban, kürsüye çıkarak bronz madalya kazandı. Kentimizi ve Tekirdağ'ı başarıyla temsil eden sporcumuz Beray Çoban, ilk kez ulusal bir şampiyonaya katılmasına rağmen büyük bir başarıya imza attı. Kendisini ve antrenörümüz Fatih Dağdelen'i tebrik ediyorum."