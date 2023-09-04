Çerkezköy Belediyesi 5. Kültür ve Sanat Festivali Streetball Turnuvası Sonuçlandı

Çerkezköy Belediyesi 5. Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen Streetball Turnuvası, birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. 90 takımın katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Çerkezköy Belediyesi Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 3 gün birbirinden zevkli ve çekişmeli maçlara sahne olan Streetball Turnuvası'na toplam 90 takım katıldı. Minik Kızlar, Minik Erkekler, Yıldız Kızlar, Yıldız Erkekler, Genç Erkekler ve Büyük Erkekler olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen Streetball Turnuvası'nı dün oynanan final müsabakaları ile sona erdi.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Birbirinden heyecanlı müsabakaların oynandığı Streetball Turnuvası'nda kategorilerinde dereceye giren takımlara ödülleri, Belediye Başkan Yardımcısı Nedim Yılancı tarafından verildi.

Yılancı, "Turnuvamıza katılan tüm takımlara ve sporculara teşekkür ediyorum. Başarılı olan takımları kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.