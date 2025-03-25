Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti

CHP, İBB'de İmamoğlu'nun yerine gelecek ismi netleştirdi
Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir

"Senin alnını karışlamayan namerttir"
Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti

Özel'in boykot çağrısı yaptığı yerde bakan ve vali kahve içti
Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı

İmamoğlu protestolarında çok sayıda kişi için tutuklama kararı

Cenk Tosun'un transferi iptal oldu

Cenk Tosun'un transferi iptal oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Cenk Tosun, Japonya Ligi ekiplerinden Urawa Red Diamonds ile anlaşmaya varmıştı. Cenk'in transferi, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteğiyle iptal oldu. Portekizli teknik adam, bu kararı Edin Dzeko'nun Bosna Hersek Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle aldı.

Beşiktaş ile sözleşmesi bittikten sonra sezon başında imza attığı Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Cenk Tosun, Japonya Ligi ekiplerinden Urawa Red Diamonds ile anlaşmıştı. Tecrübeli golcünün Japonya'ya transferi iptal oldu.

DZEKO SAKATLANINCA MOURINHO BIRAKMADI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Cenk Tosun ile Urawa Red Diamonds arasında imzalanan sözleşme, Edin Dzeko'nun Bosna Hersek Milli Takımı'ndaki sakatlığı sonrasında teknik direktör Jose Mourinho'nun isteğiyle iptal oldu. Portekizli teknik adamın bu talebinin ardından kulüpler arasında sözleşme imzalanmadı ve Cenk, Fenerbahçe'de kaldı.

CENK'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Milli golcü, takımdan ayrılacak diye UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers ve Süper Lig'deki Samsunspor maçlarında kadroda yer almamıştı. Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta süre bulan 33 yaşındaki forvet, bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Cenk'in sarı-lacivertliler ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title