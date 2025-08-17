Cenk Tosun'un Kasık Yaralanması Tespit Edildi
Fenerbahçe'nin futbolcusu Cenk Tosun'un Göztepe maçı sonrası kasık bölgesinde yaralanma olduğu belirlendi. Tedavisine başlandı.
Fenerbahçeli futbolcu Cenk Tosun'un kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Cenk Tosun'un dün akşam oynanan Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." denildi.