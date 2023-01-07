Cenk Tosun inanılmazı başarıyor! Kasımpaşa maçında yaptığıyla tarihe geçti

Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun, mücadelede fileleri havalandırarak Vodafone Park'ta en çok gol atan oyuncu olma rekorunu 23 golle egale etti.

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'in oturmasıyla birlikte formasına kavuşan Cenk Tosun gollerine devam ediyor. Kasımpaşa maçında da fileleri sarsma başarısı gösteren milli futbolcu, büyük bir başarıya da imza attı.

23. KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI

Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun, Kasımpaşa maçının 28. dakikasında ağları havalandırdı. Milli futbolcu, 23. kez ile Vodafone Park'ta en çok gol atan futbolcu rekorunu egale etti.

LARIN İLE SAYILARI EŞİTLEDİ

Vodafone Park'ta en çok gol atan futbolcu olma özelliğini 41 maçta attığı 23 golle Cyle Larin tek başına elinde bulunduruyordu. Cenk Tosun, Vodafone Park'ta bir gol daha atması durumunda rekor kıracak.