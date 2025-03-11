Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen ancak forma yarışında Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin gerisinde kalan Cenk Tosun, sarı-lacivertli takımdan ayrılıyor. Yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu.

FORMA ŞANSI BULAMADI

Sarı-lacivertli ekibin sezon başında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Cenk Tosun, Fenerbahçe'de süre bulmakta zorlanıyordu. Sahada daha fazla yer almak isteyen ancak Mourinho tarafından süre verilmeyen Cenk Tosun için flaş bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMA TAMAM

Fenerbahçe, Cenk Tosun'un transferi için Japon ekibi Urawa Red Diamonds ile anlaşmaya varmıştı. Cenk Tosun'un da şartlarda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Transferin birkaç gün içinde sona ermesi bekleniyor. Cenk Tosun, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 resmi maçta 283 dakika sahada kaldı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.