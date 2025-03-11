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Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu

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Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Cenk Tosun, takımdan ayrılıyor. Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin gerisinde kalan Tosun'un yeni adresi Japon ekibi Urawa Red Diamonds oldu. Fenerbahçe ve Urawa Red Diamonds arasında anlaşma sağlandığı ve Cenk Tosun'un da şartları kabul ettiği belirtildi. Transferin birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen ancak forma yarışında Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin gerisinde kalan Cenk Tosun, sarı-lacivertli takımdan ayrılıyor. Yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu.

FORMA ŞANSI BULAMADI

Sarı-lacivertli ekibin sezon başında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Cenk Tosun, Fenerbahçe'de süre bulmakta zorlanıyordu. Sahada daha fazla yer almak isteyen ancak Mourinho tarafından süre verilmeyen Cenk Tosun için flaş bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMA TAMAM

Fenerbahçe, Cenk Tosun'un transferi için Japon ekibi Urawa Red Diamonds ile anlaşmaya varmıştı. Cenk Tosun'un da şartlarda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Transferin birkaç gün içinde sona ermesi bekleniyor. Cenk Tosun, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 resmi maçta 283 dakika sahada kaldı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu
Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumları5g82znc92j:

Edin Dzeko da daha iyisi ama şans verilmedi

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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

yolun açık olsun cenkim beşiktaşlıyım sen seni seviyoruz

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Haber Yorumlarıslim shady:

adam, irfancan için camiasız kaldı.

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