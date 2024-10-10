Üye Girişi
Haberler

Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, sarı-lacivertli takımda forma şansı bulamadığı için ayrılmak istiyor. Jose Mourinho'nun çok fazla kullanmadığı oyunculardan biri olan Tosun, kariyerinin son döneminde daha fazla forma giymek istiyor.

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye imza atan Cenk Tosun, sarı lacivertlilerden ayrılmak istiyor.

MOURİNHO ŞANS VERMİYOR

Jose Mourinho'nun çok fazla kullanmadığı oyunculardan biri olan Cenk Tosun, kariyerinin son döneminde forma giymek istiyor.

AYRILMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'de mutsuz olduğu öğrenilen Cenk Tosun'un devre arasında forma giyebileceği bir takıma gidebileceği öğrenildi.

Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor
Haberler.com / İsmail Elal - Spor

Jose Mourinho Fenerbahçe Cenk Tosun Beşiktaş Spor

Vatandaşa domuz eti mi yedirdiler? Köfteci Yusuf sessizliğini bozdu

Köfteci Yusuf'tan ilk açıklama! Bakanlığı suçladılar

 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı

Türk ordusunun yüz karası! Rütbeleri söküldü

 26 ilde seçim anketi yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar

Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar
Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı

Neden domuz eti tercih ediliyor? Meselenin aslı daha skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köfteci Yusuf açıklama yaptı mı? Köfteci Yusuf ne dedi? Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Cenk Fenerbahçe'den neden ayrılacak? Bu ay Dolunay ne zaman, hangi gün 2024? Ekim dolunayı hangi burçlara etkisi var? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp neden açılmıyor? 10 Ekim Perşembe Whatsapp'a neden girilmiyor? Özgür Çevik evlendi mi? Yabancı Damat'ın Niko'su kiminle evlendi? ABD başkanlık seçim anketlerinde kim önde? 10 Ekim katliamı nedir? 10 Ekim 2015'te ne oldu? Milton Kasırgası alarmı! Florida'da kasırga mı çıktı? Milton kasırgası nedir? Seyfi Birbir kimdir? 10 Ekim Müge Anlı'da Seyfi Birbir olayı nedir? PEGASUS BİLET KAMPANYASI: Pegasus ucuz bilet kampanyası başladı mı? Uçuşlar ne kadar, kaç TL? 10 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 10 Ekim tarihinde dünyada neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.