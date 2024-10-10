Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor
Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, sarı-lacivertli takımda forma şansı bulamadığı için ayrılmak istiyor. Jose Mourinho'nun çok fazla kullanmadığı oyunculardan biri olan Tosun, kariyerinin son döneminde daha fazla forma giymek istiyor.
Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye imza atan Cenk Tosun, sarı lacivertlilerden ayrılmak istiyor.
MOURİNHO ŞANS VERMİYOR
Jose Mourinho'nun çok fazla kullanmadığı oyunculardan biri olan Cenk Tosun, kariyerinin son döneminde forma giymek istiyor.
AYRILMAK İSTİYOR
Fenerbahçe'de mutsuz olduğu öğrenilen Cenk Tosun'un devre arasında forma giyebileceği bir takıma gidebileceği öğrenildi.