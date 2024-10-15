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Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılacağı yönündeki iddialara son noktayı koydu

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Fenerbahçe'de forma bulmakta zorlanan Cenk Tosun, ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Santrfor hattında Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin arkasında üçüncü tercih olan Cenk Tosun, bu sezon 5 maçta şans buldu ve toplam 58 dakika süre aldı. Cenk Tosun, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ve forma için savaşmaya devam edeceğini belirtti.

Süper Lig devi Beşiktaş'tan ezeli rakip Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun'un sarı-lacivertlilerden ayrılacağı konuşuluyordu.

AYRILIK HABERLERİNİ YALANLADI

Forvet hattında Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin arkasında üçüncü tercih olarak görülen tecrübeli golcü, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun rotasyonda kullandığı isimler arasında yer alıyor.

Bu sürede skor katkısı üretemeyen Cenk, yeterince şans bulamadığı için Fenerbahçe'den ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Takımda mutlu olduğunu ve forma için savaşmaya devam edeceğini belirten 33 yaşındaki yıldız, antrenman performansıyla Mourinho'nun gözüne girmeye çalışıyor.

Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılacağı yönündeki iddialara son noktayı koydu
İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor

Edin Dzeko Fenerbahçe Cenk Tosun Spor

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Yorumlar (1)

Yasar Unal:

Kıymetli bir adam. Amq ne yazık ki Mourinho faktörü takımda pek çok yanlış tercihi beraberinde getiriyor.

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