Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılacağı yönündeki iddialara son noktayı koydu

Süper Lig devi Beşiktaş'tan ezeli rakip Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun'un sarı-lacivertlilerden ayrılacağı konuşuluyordu.

AYRILIK HABERLERİNİ YALANLADI

Forvet hattında Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin arkasında üçüncü tercih olarak görülen tecrübeli golcü, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun rotasyonda kullandığı isimler arasında yer alıyor.

Bu sürede skor katkısı üretemeyen Cenk, yeterince şans bulamadığı için Fenerbahçe'den ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Takımda mutlu olduğunu ve forma için savaşmaya devam edeceğini belirten 33 yaşındaki yıldız, antrenman performansıyla Mourinho'nun gözüne girmeye çalışıyor.