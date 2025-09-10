Haberler

Cenk Karace'den Karşıyaka'ya Basketbol Sponsoru Desteği

Eski Karşıyaka Spor Kulübü başkanı Cenk Karace, kulübün basketbol altyapısına sponsor oldu. Desteğiyle genç sporculara daha iyi koşullar sunmayı hedefliyor.

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nün eski başkanlarından, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, kulübün futbol altyapısının ardından basketbol altyapısına da sponsor oldu. Karace, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firması aracılığıyla yeşil-kırmızılıların altyapısının forma, malzeme ve ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılayacak. Küçük yaşlardan beri basketbolla ilgili olan Karace, imza töreninde Karşıyaka'ya duyduğu bağlılığı, "Karşıyaka Spor Kulübü ile ilk tanışmam 7-8 yaşlarında basketbol sayesinde oldu. Genç takım seviyesine kadar basketbol oynadım. Profesyonel seviyeye ulaşamasam da basketboldan hiç kopmadım. Bu spor her zaman hayatımın içinde oldu. Karşıyaka'ya olan sevdamız ve inancımız, genç sporcularımızın daha iyi koşullarda yetişmesi için bu desteği vermemizi sağladı. Yeni nesil sporcuların daha iyi şartlarda yetişmesine destek olmak benim için büyük bir mutluluk" sözleriyle ifade etti.

Karşıyaka'da basketbol yönetim kuruluna duyduğu güveni de dile getiren Karace, "Hem futbola hem basketbola destek olmaya karar verdik çünkü altyapılar bizim geleceğimiz. Başkan Aygün Cicibaş'a, Altyapı Basketbol Şube Başkanı Tolga Üner'e ve ekibe güveniyoruz. Bu sebeple elimizden gelen desteği yapmaya çalışıyoruz. Opsiyonu kulüpte olmak üzere bu destek 5 yıl kadar devam edecek. Burada önemli olan basketbol şubemizin geleceği ve başarısıdır" dedi. Basketbol Şube Başkanı Tolga Üner ise verilen desteğin önemine dikkat çekerek, "Karşıyaka ruhunu taşıyan, kulübümüze gönülden bağlı Cenk Karace'nin bu katkısı bizim için çok değerli. Hem futbol hem basketbol altyapısında gençlerimize daha iyi imkanlar sunabilmemizi sağlayacak. Kendisine camiamız adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
