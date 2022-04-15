Cengiz Ünder, İtalya'yı karıştırdı! Milli futbolcumuz açıklamaları sonrası taraftarların hedefinde

Cengiz Ünder, Fransa'da yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Marsilya forması giyen milli futbolcunun Roma'da oynadığı dönemdeki atmosferle ilgili söyledikleri İtalya'da büyük tepki çekti.

"MARSİLYA'DA TÜRKİYE'DEKİ ATMOSFERİ BULDUM"

Cengiz Ünder, Fransa'da verdiği bir röportajda, "Kariyerimdeki en çılgın atmosferleri Türkiye'de yaşadım. Türkiye'de Beşiktaş'ta benzer bir atmosfer var ve bu coşkuyu Marsilya'da da hissedebiliyorum. Marsilya'da Türkiye'deki atmosferi buldum. Roma'da da oynadım ama Marsilya gibi değil. Bu destek, futbol oynama arzumuzun ötesine geçmeye itiyor." sözlerini kullanmıştı.

ROMA TARAFTARI SİNİRLENDİ

Aksam.com.tr'nin İtalyan basınından aktardığı haberlerde, 24 yaşındaki milli yıldızın bu açıklamalarının eski takımı Roma taraftarlarının tepkisi gördüğü belirtildi. Cengiz Ünder'in Roma'da bekleneni veremediğini belirten İtalyan taraftarlar, özellikle taraftar noktasında Marsilya'yı daha ön planda tutmasına da bir hayli bozulduklarını ifade ediyorlar.