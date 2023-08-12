Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de! Milli futbolcu gece yarısı İstanbul'da olacak

Fenerbahçe, dünyaca ünlü futbolcu Fred'in ardından bir bomba daha patlattı. Sarı-lacivertliler, Marsilya forması giyen Cengiz Ünder'i renklerine bağladı. Özel uçakla saat 21.00'de Marsilya'dan hareket edecek olan milli futbolcu, gece 12'de İstanbul'da olacak.

Fenerbahçe transferde adeta şaha kalktı. Manchester United'dan Fred'i renklerine bağlayan Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferini de tamamladı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi milli futbolcu, gece 12'de İstanbul'da olacak.

BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Cengiz Ünder'i taşıyan özel uçak bu akşam saat 21.00'de Marsilya'dan hareket edecek. Milli futbolcu, gece 12 civarlarında İstanbul'da olacak. Sarı-lacivertliler bu transfer için Marsilya'ya 15 milyon euro, Cengiz Ünder'e ise 2.5 milyon euro maaş ödeyecek. Milli futbolcu, Marsilya'nın oynayacağı lig maçının kadrosuna da alınmadı.

FENERBAHÇE RESMİ AÇIKLAMAYA HAZIRLANIYOR

Cengiz Ünder transferini resmen açıklamaya hazırlanan Fenerbahçe, yaptığı paylaşımda "Uçak, kalkan uçak ve pilot" emojileri kullandı.