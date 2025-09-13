Haberler

Cengiz Ünder Beşiktaş'ta İlk Golünü Attı

Cengiz Ünder Beşiktaş'ta İlk Golünü Attı
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Rams Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya katılan 28 yaşındaki Cengiz Ünder, bu müsabakada siyah-beyazlı formayı ilk kez terletti. Sağ kanat oyuncusu maçın 90+1. dakikasında Demir Ege Tıknaz'ın ortasında sağ çaprazdan yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi ve siyah-beyazlılarla ilk gol sevincini yaşadı.

Karşılaşmaya yedek olarak başlayan Cengiz, 73. dakikada Rafa Silva'nın yerine oyuna girdi. - İSTANBUL

