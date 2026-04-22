Cengiz Arslan bronz madalya kazandı

ARNAVUTLUK'UN başkenti Tiran'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan Cengiz Arslan, Hırvat Pavel Puklavec'i 7-6 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu Arslan, ilk turda Portekizli Joao Pedro Duarte Simoes'i tuşla, çeyrek finalde Macar Krisztian Istvan Vancza'yı 4-3 ve yarı finalde Gürcü Iuri Lomadze'ye 3-2 mağlup oldu. Bronz madalya için mindere çıkan Arslan Hırvat Pavel Puklavec'i 7-6 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cengiz Arslan, "Olimpiyat hedefim için sıkletimden ayrılmak zorunda kalmıştım, üst sıklete çıkmıştım. Bu yüzden 2-3 sene kaybım oldu. Baktım madalyadan uzaklaşıyorum, tekrar kendi sıkletime döndüm" diye konuştu.

'RABBİME ŞÜKÜRLER OLSUN, BURADAN BOŞ DÖNMEDİM'

Madalyasını eşine ve çocuğuna armağan eden Cengiz Arslan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Tüm konsantrem bu şampiyona içindi. Zihinsel bir savaş içindeyim. Rabbime şükürler olsun, buradan boş dönmedim. Her başarılı erkeğin arkasında her tarafı çiçek gibi yapan bir hanımefendi vardır. Benim için çok değerli eşimin desteği sayesinde bu başarıyı aldım. Çocuğumun doğumunda bile yanında olamadım, şampiyonaya denk gelmişti. 4 yaşında çocuğum var. Madalyamı oğlum Kuzey'e, çiçeğimi de annesine armağan ediyorum."

