Cengiz Arslan bronz madalya kazandı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Cengiz Arslan, bronz madalya elde etti. Arslan, final mücadelesinde Hırvat rakibi Pavel Puklavec'i 7-6 yenerek başarıya ulaştı.

Milli sporcu Arslan, ilk turda Portekizli Joao Pedro Duarte Simoes'i tuşla, çeyrek finalde Macar Krisztian Istvan Vancza'yı 4-3 ve yarı finalde Gürcü Iuri Lomadze'ye 3-2 mağlup oldu. Bronz madalya için mindere çıkan Arslan Hırvat Pavel Puklavec'i 7-6 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cengiz Arslan, "Olimpiyat hedefim için sıkletimden ayrılmak zorunda kalmıştım, üst sıklete çıkmıştım. Bu yüzden 2-3 sene kaybım oldu. Baktım madalyadan uzaklaşıyorum, tekrar kendi sıkletime döndüm" diye konuştu.

'RABBİME ŞÜKÜRLER OLSUN, BURADAN BOŞ DÖNMEDİM'

Madalyasını eşine ve çocuğuna armağan eden Cengiz Arslan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Tüm konsantrem bu şampiyona içindi. Zihinsel bir savaş içindeyim. Rabbime şükürler olsun, buradan boş dönmedim. Her başarılı erkeğin arkasında her tarafı çiçek gibi yapan bir hanımefendi vardır. Benim için çok değerli eşimin desteği sayesinde bu başarıyı aldım. Çocuğumun doğumunda bile yanında olamadım, şampiyonaya denk gelmişti. 4 yaşında çocuğum var. Madalyamı oğlum Kuzey'e, çiçeğimi de annesine armağan ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Uşak Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 16 kişi tutuklandı

İkinci dalgada çok sayıda tutuklama! Aralarında kulüp başkanı da var
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil

İran'dan yeni "Hürmüz" açıklaması! Dünyayı ateşe atmakta kararlılar
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş

Bu fotoğraf sadece 3 gün öncesinden! Cesedi ırmakta bulundu
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı

İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
Mbappe ve Vinicius Junior'ın yuhalandığı maçta Arda Güler'e büyük onur

Mbappe ve Vinicius'ın yuhalandığı maçta Arda'yı zevkten mest eden olay
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog

Şu bel altı muhabbetin iğrençliğine bakar mısınız?

İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı

İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı

Uzun namlulu silahla poz veren kişinin görevine bakın
Chelsea, Rosenior ile yollarını ayırdı! Ödenecek tazminat dudak uçuklattı

Ünlü ismi kovdular! Tamı tamına 28 milyon Euro tazminat ödeyecekler