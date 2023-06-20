Çengelköy Voleybol Takımı, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'i ziyaret etti

Çengelköy Voleybol Takımı, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'i makamında ziyaret ederek kendisine Onursal Başkanlık plaketi takdim etti. Geçen ocak ayında Burhaniye Belediyesi tarafından düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Voleybol Turnuvası'nın şampiyonu Çengelköy Voleybol Takımı, Başkan Deveciler'i makamında ziyaret ederek, kendisine Onursal Başkanlık plaketi verdi. Mustafa Kemal Atatürk portresi de yine takım tarafından Deveciler'e hediye edildi. Ziyarete Çengelköy Voleybol Takımı Kulüp Başkanı Alper Çokbilgin, İdari Koordinatör Beytullah Hatipoğlu ve Voleybol Takımı Antrenörü Elif Güneş katıldı. Burhaniye'de voleyboldan satranca dek her dalda spora desteklerinin devam edeceğini belirten Deveciler, "Buraya kadar gelerek bizleri ödüllendiren Çengelköy Voleybol Takımı'na çok teşekkür ediyorum. İlçemizde spor ile ilgili daha çok etkinlikler düzenleyerek Burhaniye'de spora ve sporcuya verilen değeri arttıracağız" dedi.

Çengelköy Voleybol Takımı, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'i makamında ziyaret ederek kendisine Onursal Başkanlık plaketi takdim etti.

Geçen ocak ayında Burhaniye Belediyesi tarafından düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Voleybol Turnuvası'nın şampiyonu Çengelköy Voleybol Takımı, Başkan Deveciler'i makamında ziyaret ederek, kendisine Onursal Başkanlık plaketi verdi. Mustafa Kemal Atatürk portresi de yine takım tarafından Deveciler'e hediye edildi.

Ziyarete Çengelköy Voleybol Takımı Kulüp Başkanı Alper Çokbilgin, İdari Koordinatör Beytullah Hatipoğlu ve Voleybol Takımı Antrenörü Elif Güneş katıldı.

Burhaniye'de voleyboldan satranca dek her dalda spora desteklerinin devam edeceğini belirten Deveciler, "Buraya kadar gelerek bizleri ödüllendiren Çengelköy Voleybol Takımı'na çok teşekkür ediyorum. İlçemizde spor ile ilgili daha çok etkinlikler düzenleyerek Burhaniye'de spora ve sporcuya verilen değeri arttıracağız" dedi.