Cemar Traverten-Mermer, Manisa Futbol Kulübü'nü ziyaret etti

Cemar Traverten-Mermer'in genel müdürü Yusuf Yalçın, Manisa Futbol Kulübü'nü ziyaret ederek, teknik heyet ve futbolculara baklava ikram etti. Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan da destekleri için Yalçın'a teşekkür etti.

Türkiye'nin en önde gelen traverten üreticilerinden Cemar Traverten-Mermer'in genel müdürü Yusuf Yalçın, forma sponsoru da oldukları Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nü ziyaret ederek, teknik heyet ve futbolculara baklava ikram etti.

Lige deplasmanda güçlü rakibi Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek başlayan Manisa Futbol Kulübü, 20 Ağustos Pazar günü evinde oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına devam ediyor. Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki antrenman öncesi, Cemar Traverten-Mermer Genel Müdürü Yusuf Yalçın, Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, teknik heyet ve futbolcuları ziyaret etti. Siyah-beyazlı takımın forma kol sponsoru da olan Cemar Traverten-Mermer'in genel müdürü Yalçın, futbolculara baklava ikram ederek, Ankara Keçiörengücü maçında başarılar diledi. Geçtiğimiz haftaki Kocaelispor galibiyeti ve oynanan oyundan gurur duyduklarını dile getiren Yalçın, galibiyetlerin devam etmesini diledi.

Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan da destekleri için Yalçın'a teşekkür etti. - MANİSA