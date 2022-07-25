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Cemali Sertel, Antalyaspor'da

Demirören Haber Ajansı - İbrahim Alioğlu - Spor
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Cemali Sertel, Antalyaspor'da

Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir'in 22 yaşındaki sol beki Cemali Sertel'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir'in 22 yaşındaki sol beki Cemali Sertel'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Geçen sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık geçiren ve  gelecek sezon turuncu-lacivertli takımla sözleşmesi bitecek olan Cemali Sertel, Medipol Başakşehir ile sözleşmesini uzattı ve Antalyaspor'a kiralandı. Cemali, geçen sezon Çaykur Rizespor formasıyla 30 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.  Sertel, sağlık kontrollerinin ardından Antalyaspor'un Almanya kampına katılacak.


Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor

Antalyaspor Başakşehir Rizespor Spor Haberler

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