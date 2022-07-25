Cemali Sertel, Antalyaspor'da Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir'in 22 yaşındaki sol beki Cemali Sertel'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir'in 22 yaşındaki sol beki Cemali Sertel'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Geçen sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık geçiren ve gelecek sezon turuncu-lacivertli takımla sözleşmesi bitecek olan Cemali Sertel, Medipol Başakşehir ile sözleşmesini uzattı ve Antalyaspor'a kiralandı. Cemali, geçen sezon Çaykur Rizespor formasıyla 30 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. Sertel, sağlık kontrollerinin ardından Antalyaspor'un Almanya kampına katılacak. Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor Antalyaspor Başakşehir Rizespor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Cemali Sertel, Antalyaspor'da - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.