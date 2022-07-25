Cem Dizdar'ın söyledikleri sabır taşını çatlattı! Deneyimli sunucu, TRT Spor canlı yayında çıldırdı
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TRT Spor ekranlarında yayınlanan Spor Manşet programında sunucu Serkan Yetkin, yorumcu Cem Dizdar'a sorduğu bir soruya aldığı cevapla adeta çıldırdı. Taraftar sorularını okurken Dizdar'a, Arda'nın Jorge Jesus'un elini öpmesi hakkında ne düşündüğünü soran Yetkin, "Ne diyebilirim buna! Her şeye bir şey söylenir mi! Kim soruyor bunları!" dedi. Bu cevap üzerine oldukça sinirlenen Serkan Yetkin, "Her soru mantıklı mı oluyor? Ne yapayım ağabey!" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de genç futbolcu Arda Güler'in, Jorge Jesus'un doğum gününde elini öpmesi sosyal medyaya damga vurmuştu. TRT 1'de yayınlanan Spor Manşet programında bu konu hakkında yorumcu Cem Dizdar'a soru soran sunucu Serkan Yetkin, hiç ummadığı bir cevap aldı.
"KİM SORUYOR BUNU!"
Taraftarlardan gelen soruları okuyan Serkan Yetkin, yorumcu Cem Dizar'a konu hakkında ne düşündüğünü sordu. Soruya tepki gösteren Dizdar ise, "Merak edilen ne? Ne diyebilirim buna ya! Her şeye bir şey söylenir mi! Kim soruyor bunu, 'Cem ağabey ne diyor?' El öpmüyor muyuz!" ifadelerini kullandı.
"HER SORU MANTIKLI MI OLUYOR!"
Serkan Yetkin, Cem Dizdar'ın bu cevabı üzerine sinirlenirken "Gelenleri ben iletiyorum. Bazı izleyicilerimizde bana hakaretvari paylaşımlarda bulunuyorlar. Sanki ben kendim belirliyorum bunları. Bir sürü mesaj geliyor, açın bakın yani! Ne yapayım ben! Görmezden mi geleyim her şeyi? Yazıyor, izliyor ben de iletiyorum. Her soru mantıklı mı oluyor! Ne yapayım ağabey yani. Anlatalım ki anlasın mantıklı olup olmadığını. Konuşmazsak nasıl anlayacak." dedi.